Моторист с мотор без регистрационни номера, движещ се в насрещното, се удари челно в лек автомобил, след което избяга от местопроизшествието. Инцидентът станал във Варна. За него сигнализира шофьорката на колата, която публикува апел в социалните мрежи с надеждата да открие другия участник в катастрофата. По думите ѝ той е непълнолетен.

„Излязох от улица, на която имаше знак „Стоп”. Спрях, след което потеглих, но в насрещното изскочи мотор, движещ се с висока скорост. Той се блъсна в колата челно. Ударът беше много силен. Мотористът прелетя над колата ми, разхвърчаха се маратонки”, каза Виктория, която е шофирала автомобила.

По думите ѝ моторът се движел поне със 100 км/ч. „Мотористът стана и докато аз се свържа със 112, негови приятели му помогнаха да избяга. След удара се държеше за крака. Свидетели, които работят в района, казаха, че по-късно се е върнал на мястото на инцидента, за да си вземе едната маратонка”, казва още Виктория.

Тя призовава органите на реда да вземат мерки, тъй като, по думите ѝ, районът е оживен и в близост има детска площадка.

