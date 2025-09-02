21-годишно момиче блъсна жена на 70 години в Перник заради направена забележка. Инцидентът се е развил на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" в понеделник.

По информация на полицията младата жена е паркирала колата си на тротоар, с което предизвикала бурна реакция от страна на 70-годишна гражданка, която й е направила забележка да не паркира на тротоара, защото пречи на пешеходците. При разправията между двете, 21-годишната блъснала възрастната, която паднала на земята и по-късно в спешния център било установено, че има счупени дясна китка и дясна тазобедрена става.

Образувано е бързо производство за причиняване на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Уведомена е прокуратурата и действията по разследването продължават.

Редактор: Петър Иванов