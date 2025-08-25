Снимка: Петър Антонов, NOVA
-
-
-
-
-
Инцидентът стана минути преди 19 ч.
Тротинетка блъсна пешеходец в София. Инцидентът стана минути преди 19 ч. на булевард „Неделчо Бончев”. Превозното средство било управлявано от 29-годишен водач.
52-годишният пешеходец е с травма на коляното, казаха за NOVA от Центъра за спешна медицинска помощ. Спешният екип го транспортира в ортопедията на болница „Софиямед”. Мъжът слизал от кола, когато бил пометен от тротинетката.
Снимка: NOVA
Очевидци разказаха, че тротинетката се движила с висока скорост. „В последния момент видях тротинетка, която лети. Втората даже не я видях. Казах само „чакай” и видях как вече го блъска тротинетката и той се завърта във въздуха. Падна не земята. Доколкото разбрах те нямат документи. Момчето, което направи ПТП-то, няма документи никакви в него - нито лична карта, нито нищо. Имаше някакъв документ за тротинетката”, разказа Мартин Кръстев.
МВР отчита тревожна тенденция - ръст на инцидентите с тротинетки. По данни на вътрешното министерство за първите шест месеца на тази година са регистрирани 256 катастрофи с електрически превозни средства, което е със 78 повече в сравнение със същия период на миналата година. При инцидентите тази година има трима загинали и 216 ранени.
