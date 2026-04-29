Май 2026 г. се очаква да бъде с температури около и над климатичните норми, като месецът ще премине от по-хладно и валежно начало към по-топли и предимно слънчеви дни. Това показва месечната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология.

През май средната месечна температура се очаква да бъде около и над нормата, която в по-голямата част от страната е между 16° и 19°. По Черноморието и във високите полета стойностите са между 15° и 17°, а в планините - от 0° до 8° по високите части над 2000 метра и между 12° и 14° в по-ниските райони.

Къде ще вали пролетен сняг в следващите дни

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между 0° и 5°, като във високите полета е възможно да достигнат до минус 2° - минус 3°. Най-високите температури се очаква да бъдат между 30° и 35°.

По отношение на валежите, в по-голямата част от страната месечната сума ще бъде около климатичната норма. Тя е между 50 и 70 mm, по Черноморието и в долината на река Струма - между 30 и 50 mm, а в планинските и припланинските райони - от 70 до 140 mm.

Месецът ще започне със сравнително студено време и валежи от дъжд на много места в страната, като в планините над 1000 метра се очаква снеговалеж. Около средата на първото десетдневие валежите постепенно ще спрат и ще се установи предимно слънчево време, а температурите ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми. В края на периода отново се повишава вероятността за краткотрайни валежи с гръмотевици.

През второто десетдневие температурите ще бъдат около и над обичайните стойности. По-значителна вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевични бури има в периода 12-16 май, когато временно ще се наблюдава и леко понижение на температурите. В останалата част от десетдневието се очаква предимно слънчево време с временни увеличения на облачността и малка вероятност за изолирани следобедни валежи.

В началото на третото десетдневие атмосферата над страната ще бъде по-нестабилна, като до средата на периода се очаква повишена вероятност за купесто-дъждовна облачност, валежи и гръмотевични бури. Температурите ще бъдат около нормалните за сезона. В края на месеца се очаква предимно слънчево и сравнително топло време.

Редактор: Цветина Петкова