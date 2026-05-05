За два месеца успях да осветля всички договори и заявки чрез информационната система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ. Когато има пълна прозрачност, триковете ще може да се ограничават и да намаляват. Похарчени са пари за две години напред, има анекси за още 50% от сумата и сега се чудим откъде да намерим пари, за да кърпим пътищата. Това каза служебният регионален министър Николай Найденов в „Здравей, България”.

„Къде са парите, дадени авансово за укрепване на свлачища – на този въпрос трябва да отговорят полицията и прокуратурата”, заяви той. Найденов обясни, че от 2019 година има сключен договор между АПИ и „Автомагистрали”на стойност 569 милиона лева, около 218 милиона лева са дадени авансово. До момента от 88 обекта са завършени само три, незапочнати са 53 обекта, в процес на изпълнение са 33, каза още служебният министър.

Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ

Свлачището на пътя Смолян – Пампорово е трагедия за хората там, защото се скъса връзката на жителите на двете населени места, коментира служебният министър. Свлачището не е регистрирано, възстановяването на пътя ще отнеме близо две години, каза още той.

По отношение на сградата, която се намира до свлачището, той каза, че най-вероятно трябва да се събори.

Във връзка с черния път, който е 1,5 км и свързва двете населени места, ако се направи, Найденов каза, че ако се направи, той вероятно ще има една лента и ще се ползва за пожарни коли и „Спешна помощ”.

Николай Найденов: АПИ има задължения за 752 млн. евро

По темата за пътя, по който минава трасето на Джиро д'Италия Найденов обясни, че има некачествен ремонт в отсечката Долна Баня – Костенец. Взети са мерки, маркировката се оправя, допълни той. По негови думи фирмата изпълнител ще бъде санкционирана. „За самото състезание това не е фатално”, допълни още той. Във връзка с информацията, че положеният асфалт е 2 см служебният министър каза, че установяването на такива факти се извършва само от Института за пътища и мостове или частни лицензирани фирми и лаборатории, извършващи тази дейност. „Всички играчи извън това, моля, да си говорят колкото искат, но трябва да покажат лиценз, методика и резултати спрямо нея и дипломи”, подчерта той.

