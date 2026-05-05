Сланите унищожиха почти цялата черешова реколта в Кюстендилско и за втора поредна година районът остава без плодове. Температурите под нулата удариха цъфтежа в най-критичния момент и на места щетите достигат до 100%. Производителите вече отчитат сериозни загуби при направени разходи, които няма как да бъдат възстановени, а липсата на адекватна защита и застраховки задълбочава проблема.

"Опитахме всичко, за да спасим реколтата, но без резултат. Всичко е попарено и унищожено", заяви в "Здравей, България" производителят на череши Димитър Домозетов.

По думите му обаче има сортове, които са устойчиви на студ. "Сортът "Лапис" се оказа най-устойчив. Както и няколко други, които са се позапазили - ще дадат плод колкото да си напарвим компоти", обясни той. И подчерта, че тази година - за разлика от миналата, дръвчетата са били отрупани с плод.

Черешовите градини в района на Пиперков чифлик и Граница също са унищожени, обясни Милен Георгиев, който е председател на сектор "Овощарство" към Обединени земеделски производители. "През изминалите месеци имахме опити с различни застрахователни компании да организираме срещи и да се направят застраховки в по-ранните периоди, когато има реална опасност за овощните насаждения. Застрахователите ни обърнаха внимание, след като опасният период за тях вече беше преминал. Но ни бяха поставени такива условия, че общо взето се отказахме. Така се получи и тази година. Много голям процент от нашите колеги отново не застраховаха насажденията си, защото условията са много тежки", подчерта той.

Според Домозетов обаче български череши ще има, тъй като пострадал към момента е Кюстендилския регион. По думите му към момента цената на плода на пазара е 5,50 евро. "При всички случаи черешите ще са по-скъпи, защото и грижите за тях са повече", заяви производителят.

