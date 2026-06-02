С чествания и военни ритуали в цялата страна почитаме почетена паметта на поета – революционер Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Тази година се навършват 150 години от Априлското въстание и героичната гибел на Христо Ботев и неговата чета на връх Околчица.

150 години от Априлското въстание: Кулминацията на тържествата е в Копривщица

На историческия връх се проведе традиционното всенародно поклонение пред паметника на революционера. За съжаление, предвидената церемония в столичния парк „Княз-Борисова градина“ се отмени. Причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с гръмотевици и пречупване на клони в парка.

Традиционно в 12:00 часа сиренните системи бяха задействани в продължение на 2 минути.

През 1890 година е издигнат първият паметник в Княжество България и той е точно на Христо Ботев. През 1901 година се провежда първото поклонение пред паметта на героя. В него се включват оцелели четници от тази на Ботев, техни близки и родолюбиви българи. Оттогава досега българите вървят по стъпките на големия революционер.

► Честванията на връх Околчица

Честванията по повод 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета продължиха на връх Околчица. В 78-ия поход, който тръгна по стъпките на воеводата от козлодуйския бряг, участие взеха над 2 000 души от цялата страна. Днес се качиха още много хора, които традиционно идват да се поклонят пред саможертвата на героите, отдали живота си за свободата и независимостта на родината.

На Балкана имаше и възстановка, която показа живи картини от дейността на четата – сраженията и гибелта на войводата. Участниците споделиха, че са вдъхновени от саможертвата на героите в името на свободата на нашата страна. Молебен отслужи врачанският митрополит Григорий.

► Как ще почетат паметта на поета и революционер в родния му град Калофер

Стотици жители и признатели българи се стекоха в подбалканското градче и се изкачиха до паметника на националния герой. Те преминаха и през най-святото място за поклонение - родната къща на Ботев.

В Националния музей „Христо Ботев” се пазят единствените лични вещи на Ботев – джобният му часовник и писалищните му принадлежности. Музейните служители казват, че взе още в мастилницата се пази част от мастилото, с което той е написал брилянтните си художествени произведения.

За първи път днес в музея се показва и снимка на единственото му дете Иванка, която доскоро се е съхранявала в частна колекция. „Снимката е с автограф в годините, когато Иванка следва социални науки в Женева. Тя е била за нейната приятелка Зорница, а беше дарена на музея именно то внучката на Зорница”, разказа директорът на Националния музей "Христо Ботев" Ася Николова.

На церемония беше изнесено знамето на Ботевата чета с военен ритуал, бяха поднесени венци и цветя пред мемориалния комплект „Христо Ботев”. Стотици застанаха на място и запазиха мълчание в знак на почит и преклонение пред българския революционер и неговата чета.

► Почит към героите с военен ритуал във Велико Търново

Стотици поднесоха венци пред паметника на поета и революционер във Велико Търново. Припомняме, че неговата съпруга Венета Ботева е именно от старата столица. Проведе се и военен ритуал.

Тази вечер предстои и аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина”.

► Бургас отбеляза Деня на Ботев с шествие

Бургас отбеляза Деня на Христо Ботев с шествие по улиците на града, съпроводено с огромен трибагреник.