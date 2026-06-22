Повишената прозрачност в провеждането на обществените поръчки е ясен знак към обществото и бизнеса за промяна в начина, по който работят институциите, подчерта премиерът Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева и ръководителя на мисията на Фонда за България Фабиан Борнхорст.

"Правителството работи за качествена промяна в икономическия климат и за привличане на инвестиции с висока добавена стойност, които да подкрепят модернизацията на българската икономика", каза още Радев.

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По време на разговора бяха обсъдени перспективите пред българската икономика, необходимите реформи за повишаване на конкурентоспособността и ролята на новите технологии и изкуствения интелект.

Радев подчерта, че България е сред страните в Европейския съюз с най-нисък публичен дълг, но това не бива да успокоява, тъй като през последните години страната ни е сред страните членки, които са теглили най-много кредити. „През последните пет години икономическият растеж се формираше основно от стимулирано вътрешно потребление, докато инвестициите и индустриалното производство изоставаха. Трябва да променим модела на растеж и да върнем инвестициите, производството и износа в центъра на икономическото развитие. Само така можем да постигнем устойчив растеж, по-висока производителност и по-добри доходи за гражданите“, заяви премиерът.

Снимка: МС

Румен Радев отбеляза също така, че приоритет на новото правителство е намаляването на административната тежест за бизнеса и създаването на среда, която да насърчава инвестициите и да изсветлява процесите в икономиката. Във връзка с това премиерът открои значението на СИГМА за обществените поръчки и подчерта, че повишената прозрачност при тяхното провеждане е ясен знак към обществото и бизнеса за промяна в начина, по който работят институциите.

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Румен Радев отбеляза и стратегическото значение на България като мост между Европа и Азия, с потенциал за развитие на транспортни, енергийни и дигитални коридори. По думите на министър-председателя добрите традиции на българското образование в областта на точните науки следва да бъдат подкрепени с оглед на необходимостта от подготовка на повече инженери, IT специалисти и висококвалифицирани кадри.

Редактор: Цветина Петкова