Австрийски гражданин е настанен в болница с опасност за живота след тежък инцидент в Археологическия резерват „Велики Преслав“.

Около 3:40 ч. на 21 юни 31-годишният мъж се разхождал в района на резервата, когато паднал от стар каменен зид. След инцидента той е транспортиран в Многопрофилната болница в Шумен за спешен преглед.

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Медиците са установили тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизлив в мозъка. Пострадалият е хоспитализиран, като състоянието му остава критично.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследващите изясняват обстоятелствата, довели до инцидента.

Редактор: Цветина Петкова