“Мистерията на българските гласове” – с нов световeн проект. Фолклорният ни ансамбъл участва в рок песен, композирана от холивудския продуцент Беър Макрийри. Тя е част от албум, който включва още вокалистите на Guns N' Roses и барабанистът на Red Hot Chili Peppers.

„Мистерията на българските гласове” за пореден път се озовава на световната сцена - този път с рок песен в холивудски проект.



Бояна Бункова, която е продуцент, споделя: "Първоначално ни казаха – имаме тук записи за един рок албум, може да се включите в него. Впоследствие се оказа, че в албума участват много големи, цяла плеяда от световни имена".



Хорът записва заедно с вокалиста на метъл групата Gojira.

След София и Солун: Спектакълът „Гласовете на вятъра“ се готви за европейско турне



Диригентът Ганчо Гавазов, разказва, че докато пътувал между Пловдив и София решил да направи нов текст с драматични сюжети.

След като американският композитор Макрийри одобрява текста, следват записи. И така се появява Black Box.



Народната певица Руслана Аспарухова споделя, че в първия момент се е изненадала от музиката, с която ще работят, след което я е грабнала. "Съчетанието се получил превъзходно, много заряд носи", допълвя тя. А Гавазов също разказва, че е харесал музиката, а българските гласове "пасват чудесно на самата идея". За ансамъла изобщо не е изненада, че композиторът е избрал тъкмо тях. "Той търси българското звучене – отворения начин на пеене, гърленото пеене, тези прехлъцвания, провиквания, които са характерни за българският музикален фолклор", казва още Гавазов.

А Бункова подчертава, че музиканти като Робърт Плант и Джими Пейдж харесват изпълненията на Мистерията на българските гласове и са посещавали техенти концерти.

Освен в този проект, те участват и в саундтрака на "Властелина на пръстените", отново композиран от световноизвестния Макрийри. Аспарухова обяснява това: "Нашите песни са богати на всичко – и на емоции, и на ритмика, и на текстове – музиката ни е съвършена. Затова лети в Космоса".



Стажант-репортер: Виктория Караиванова

Редактор: Цветина Петрова