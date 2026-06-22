Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) е сезирана за поредица от нападения срещу български институции, организации и граждани в Република Северна Македония. В писмо до председателя на ПАСЕ Пабло Испан и членовете на групата на ЕНП/ХД Деница Сачева сигнализира за „трайна и тревожна тенденция на враждебност“ към България. Писменото обръщение е изпратено преди лятната сесия на асамблеята в Страсбург.

Повод за реакцията е палежът на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие. Според Сачева случаят не може да бъде разглеждан като изолиран инцидент, а е част от „по-широка и тревожна поредица от нападения“ срещу български институции и представители на българската общност в страната. Тя припомня редица подобни случаи през последните години. Сред тях са нападението срещу Българския културен център в Скопие през 2023 г., вандалският акт срещу българското посолство през януари 2026 г., палежът на Културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля и тежкото нападение срещу Християн Пендиков в Охрид.

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Сачева посочва като възможни причини негативната реторика срещу България и българите в част от политическия и обществения дебат, недостатъчните мерки срещу речта на омразата и липсата на ефективно възпиране на извършителите на подобни деяния. Народният представител подчертава, че Съветът на Европа следва да обърне сериозно внимание на проблема. “Нито една държава членка не бива да допуска среда, в която нападения срещу дипломатически мисии, културни институции или граждани заради тяхната национална идентичност се превръщат в нещо обичайно”, пише още в писмото.

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Сачева изразява очакване властите в Република Северна Македония да предприемат всички необходими действия за предотвратяване на подобни инциденти, да гарантират сигурността на българското посолство в Скопие и да работят за отстраняване на причините, които водят до подобни прояви.

Редактор: Ралица Атанасова