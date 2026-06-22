Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ задържаха мъж, заподозрян в производство на т.нар. „оръжия призраци“ чрез 3D принтиране. Арестът е извършен в рамките на специализирана операция, проведена в Бургас.

По данни на разследващите акцията е първата по рода си в България и е насочена срещу незаконно производство на оръжия чрез съвременни технологии за триизмерен печат.

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При извършените процесуално-следствени действия на частен адрес са открити и иззети множество веществени доказателства. Сред тях са няколко 3D принтера, материали и консумативи за изработване на изделия чрез триизмерен печат, включително полимерни ролки, сушилна техника за готова продукция, както и електронни устройства и компютърни конфигурации.

Разследващите установили и файлове с технически чертежи и дигитални модели на различни видове огнестрелни оръжия и боеприпаси, съхранявани на иззетите устройства. Събраните по случая материали са докладвани на Районната прокуратура в Бургас, която наблюдава разследването.

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От ГДБОП подчертават, че операцията е част от засилените усилия на правоохранителните органи в световен мащаб за противодействие на незаконното производство и разпространение на т.нар. „ghost guns“ или „оръжия призраци“ - огнестрелни оръжия, произведени извън официалния контрол и без регистрационни номера, често чрез 3D печат и свободно достъпни онлайн модели.

Според експертите този тип технологии създават сериозни предизвикателства пред органите на реда, тъй като позволяват производството на оръжия в домашни условия и затрудняват проследяването на произхода им.

Редактор: Цветина Петкова