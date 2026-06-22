Глобалният пазар на дентално-здравен туризъм навлиза в най-силния си период на растеж за последното детеолетие. Благодарение на Директивата на Европейския съюз за трансгранично здравеопазване, българските граждани все по-често се ориентират към международни възможности за дентални импланти и естетична стоматология. Секторните прогнози показват, че денталното лечение запазва позицията си на най-обемния сегмент в глобалния медицински туризъм. Истанбул се откроява като основна дентална дестинация за балканската география със своето кратко полетно разстояние, многоезична клинична инфраструктура и премиум пакети за пациентско преживяване. Основателят на Dr. Wonder Clinic, Ерхан Джейлан, споделя своите оценки относно денталното рехабилитационно преживяване на българските пациенти в Турция.

Според Dental Tourism Market Report на Grand View Research от 2025 г., стойността на глобалния пазар на дентален туризъм за 2024 г. се измерва на ниво 12,48 милиарда долара. Прогнозата на същия доклад показва, че пазарът ще достигне 65,39 милиарда долара през 2033 г. и ще нараства с годишен сложен процент от 20,41 процента в периода 2026–2033 г. Сегментът на денталните импланти продължава да държи най-високия пазарен дял сред категориите услуги. Глобалният доклад за състоянието на оралното здраве на Световната здравна организация (2022) пък посочва, че в световен мащаб 2,5 милиарда души имат нелекуван зъбен кариес, а 1 милиард души страдат от напреднало пародонтално заболяване. Тази епидемиологична картина обяснява защо търсенето на импланти и пълна устна рехабилитация нараства структурно в глобален мащаб.

Тези глобални данни поставят ориентацията на българските пациенти към Истанбул в конкретен контекст. Основателят на Dr. Wonder Clinic, Ерхан Джейлан, оценява секторните данни от перспективата на българския пациент по следния начин: „Директива 2011/24 на Европейския съюз за трансгранично здравеопазване ясно признава правото на българските пациенти да получават дентално лечение извън собствените си граници. Благодарение на кратката продължителност на директните полети до Истанбул и подкрепата на координатор на български език в клиничната ни инфраструктура, пациентското пътуване вече се управлява от едно място. Основният ни приоритет е да предоставяме на българските си пациенти глобален стандарт на качество в денталните импланти, пълната устна рехабилитация и естетичната стоматология на същия език и със същата координация."

„Правото на трансгранично здравеопазване превръща денталната рехабилитация в цялостно пътуване"

Според данните на Европейската комисия за референтната 2022 г. във връзка с Директива 2011/24/EU, 19 държави членки на ЕС поддържат система за предварително разрешение при трансгранични здравни заявления, като 83,5 процента от подадените заявления по директивата се одобряват. Същата директива дава на българските граждани възможността да получат планирано здравно обслужване в друга държава членка на ЕС и да поискат възстановяване на разходите от своята национална система. Докладът на Европейската обсерватория за здравните системи на Световната здравна организация, обхващащ 31 европейски държави, показва, че нарастващият брой стоматолози се развива успоредно с обема на трансграничния дентален туризъм. Според съвместния доклад Health at a Glance: Europe 2024 на ОИСР и Европейската комисия, средният брой дентални консултации на човек годишно в Европейския съюз се намира на ниво 1,2. Същият доклад прогнозира, че делът на населението над 65 години в ЕС ще се повиши от 21 процента през 2023 г. до 29 процента през 2050 г., а тази демографска трансформация ще умножи търсенето на гериатрична стоматология. Future Market Insights пък прогнозира, че глобалният пазар на дентално-здравен туризъм ще нарасне от 11,4 милиарда долара през 2026 г. до 40,7 милиарда долара през 2036 г., с годишен сложен ръст от 13,6 процента.

Джейлан подчертава, че именно тази институционална рамка е основната движеща сила, която насочва балканските пациенти към Истанбул: „Легитимната инфраструктура, осигурена от директивата на ЕС, позволява на пациента, който влиза през вратата на клиниката, да планира уверено. Директният полет от София до Истанбул е средно 75 минути; това число означава, че за българските пациенти денталното посещение е най-логистично улесненото пътуване за лечение. Българските ни пациенти остават в комуникация с един-единствен координатор от момента, в който кацнат в Истанбул, до момента, в който се завърнат у дома." Ерхан Джейлан отбелязва, че Истанбул се е превърнал в международен център в този сектор, като предлага на пациентите многоезична комуникация и съвременни технологични възможности.

„Търсенето на дентални импланти в Европа навлиза в етап на структурен растеж"

Според анализа на Precedence Research за глобалния дентален туризъм, сегментът на денталните импланти представлява най-големия сегмент в пазара с дял от 38 процента през 2024 г. и се очаква да запази лидерството си през следващото десетилетие. Прогнозата на същата организация показва, че глобалният пазар е достигнал стойност от 16,30 милиарда долара през 2025 г. и 19,89 милиарда долара през 2026 г. Според Глобалния доклад за състоянието на оралното здраве на Световната здравна организация (2022), 350 милиона души по света страдат от пълна беззъбост; тази цифра обяснява конкретно защо търсенето на пълноаркови имплантни решения като All-on-4 и All-on-6 е толкова високо в глобален мащаб. Persistence Market Research посочва, че трансграничните дентални пациенти спестяват средно между 60 и 80 процента, като тази разлика се увеличава особено при случаи на пълна устна рехабилитация. Данните на Medical Tourism Association разкриват, че обемът на глобалния дентален туризъм се позиционира в диапазона 15 до 20 милиарда долара годишно, което съответства на приблизително 15 процента от глобалния пазар на медицински туризъм. Търсенето на дентални импланти в Европа навлиза в етап на структурен растеж заедно със застаряващото население, разпространението на пародонтални заболявания и нарастващите естетични очаквания.

„Цялостното пациентско пътуване определя новия стандарт на денталния здравен туризъм"

Развитието на денталния туризъм в Турция се подкрепя от стратегическото значение, което Министерството на здравеопазването отдава на международните стандарти за обслужване и сертифициране. Основателят Ерхан Джейлан описва общите секторни стандарти и процеси при лечението на чуждестранни пациенти по следния начин:

„Съвременният дентален туризъм обхваща интегриран процес, който започва с предварителни дигитални консултации в страната на пациента и продължава с персонализирано планиране в технологично напреднали клиники. В днешно време в Истанбул успешно се прилагат съвременни дигитални технологии, триизмерни методи за изобразяване, CAD/CAM инфраструктури и иновативни подходи за възстановяване на зъбите. Пациентите се подкрепят от многоезични екипи през целия процес на планиране и лечение, като целта е да получат сигурна, бърза и висококачествена здравна услуга, координирана изцяло на техния собствен език.“

Редактор: Станимира Шикова