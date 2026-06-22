Около 20 000 души се събраха край древния мегалитен комплекс Стоунхендж, за да отбележат лятното слънцестоене - най-дългия ден в годината в Северното полукълбо. Хиляди посетители прекараха нощта край праисторическия паметник и посрещнаха изгрева с музика, танци и празненства.

По традиция за събитието беше направено изключение от строгите правила за достъп до обекта. На посетителите беше разрешено да се доближат до каменните блокове и дори да ги докоснат. Това по принцип е забранено с цел опазването на един от най-известните археологически паметници в света.

Археолози откриха „прототип“ на Стоунхендж на три мили от известния обект

Стоунхендж е сред най-загадъчните праисторически комплекси и от векове привлича хора от различни страни по време на лятното и зимното слънцестоене. Смята се, че монументът е изграден преди около 4500 години и е имал важно церемониално и астрономическо значение за древните общности на Британските острови. Специалисти отбелязват, че Стоунхендж е проектиран така, че да съвпада с движението на Слънцето през годината. По време на лятното слънцестоене изгревът се наблюдава точно по оста на каменния кръг, което показва, че създателите му са притежавали впечатляващи познания за астрономическите цикли и тяхното значение за живота на древните общества.

Редактор: Ралица Атанасова