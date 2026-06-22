Масирани проверки за цените по Черноморието ни. През следващите дни инспектори от Комисията за защита на потребителите ще обиколят плажовете и заведенията към тях.

Целта е да се провери има ли спекула с цените и нелоялни търговски практики след въвеждане на еврото. На фокус ще са цените на чадърите и шезлонгите, както и предлаганите храни и напитки в ресторантите и барове.

КЗП: Стартираме масирани проверки за цените по Черноморието

След плажовете и ресторантите, проверки на КЗП предстоят и в хотелите. Инспекторите съобщиха, че цяло лято ще реагират и на сигнали, подадени от туристи.

Редактор: Никола Тунев