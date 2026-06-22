Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни в Първомай. Заболяването е установено в животновъден обект с 30 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи, като е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Това е първо огнище на болестта за последните близо пет месеца, като предишното констатирано е от началото на февруари тази година.

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Определена е 5-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат Първомай и селата Поройна и Татарево. 15-километрова зона около огнището се наблюдава. В нея влизат селата Крушево, Градина, Виница, Дълбок извор, Брягово, Драгойново, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово, Добри дол, Конуш, Патриарх Евтимово, Нови извор, Избеглии, Караджово, Богданица, Ахматово, Селци, Поповица, Милево, Скобелево, Върбица, Бодрово, Оризово, Плодовитово, Мирово и Опълченец.

Разработват нови мерки срещу разпространението на зарази по животните у нас

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство - хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Редактор: Никола Тунев