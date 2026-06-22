Столичният квартал „Захарна фабрика“ остава без топла вода от днес. От „Топлофикация София“ обясниха спирането със серия планови ремонти на топлопреносната мрежа, профилактика на съоръжения и подмяна на стара арматура.

Кварталът ще остане без топла вода до 26 юни.

Има ли бъдеще пред "Топлофикация София"?

Редактор: Дарина Методиева