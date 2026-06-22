Снимка: iStock
-
Повече от половината градски чешми в София не работят или са за основен ремонт
-
Цените на столичните басейни: Колко ще ни струва посещението през лятото
-
Кой изхвърли строителни отпадъци в зелените площи след ремонт на булевард в София
-
Столичната община - все по-близо до решаване на кризата с боклука в шест квартала
-
Хиляди автоманиаци и ентусиасти се потопиха в света на суперколите на MADNESS – Street & Power Auto Expo 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Николай Николов: При интензивни валежи в София може да се образува голяма приливна вълна
От „Топлофикация София“ обясниха спирането със серия планови ремонти
Столичният квартал „Захарна фабрика“ остава без топла вода от днес. От „Топлофикация София“ обясниха спирането със серия планови ремонти на топлопреносната мрежа, профилактика на съоръжения и подмяна на стара арматура.
Кварталът ще остане без топла вода до 26 юни.
Има ли бъдеще пред "Топлофикация София"?Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни