От „Топлофикация София“ обясниха спирането със серия планови ремонти

Столичният квартал „Захарна фабрика“ остава без топла вода от днес. От „Топлофикация София“ обясниха спирането със серия планови ремонти на топлопреносната мрежа, профилактика на съоръжения и подмяна на стара арматура.

Кварталът ще остане без топла вода до 26 юни.

Има ли бъдеще пред "Топлофикация София"?

Редактор: Дарина Методиева

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