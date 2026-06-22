Осем месеца след пробива в дигата на язовира край русенското село Николово местни жители, спортни клубове, риболовни сдружения и природозащитници настояват за спешно възстановяване на съоръжението и връщане на водния обем в езерото. Недоволните предупреждават, че забавянето на ремонта създава риск от екологична катастрофа и поставя под заплаха безопасността на спортуващите в района.

По думите на протестиращите до момента са осигурени около 500 хил. евро по фонд „Бедствия и аварии“, но все още не са започнали нито проектиране, нито ремонтни дейности. След аварията е извършено единствено аварийно укрепване на дигата, а водоемът продължава да се източва с цел безопасност.

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Директорът на Спортното училище в Русе Евгени Недев предупреди, че високите температури и намаляващият воден обем могат да доведат до масово измиране на рибата. „Ако това се случи, тук ще стане страшно. Не само ние няма да има къде да тренираме, но и живущите в село Николово. Няма да им е проблем дигата, а миризмата, която ще се разнесе и всичко, което ще се случи“, заяви той.

„Едно обръщане на дете и е в тинята. Може да го засмуче, а това е много опасно, когато става въпрос за живота на деца“, каза тя. Организаторите на петицията съобщиха, че вече са събрали над 1000 подписа, които ще внесат на предстоящата сесия на Общинския съвет в Русе. Ако не бъдат предприети конкретни действия, те са готови да изнесат протестите си пред сградата на общината.