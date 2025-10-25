Заради компрометираната дига на езерото Липник край Русе започна контролирано изпускане на водата, което доведе до сериозно понижение на нивото ѝ. Мярката беше предприета с цел гарантиране на безопасността на жителите на село Николово и околните населени места, но предизвика тревога сред спортните клубове и природозащитници.

От високо се вижда, че езерото вече е източено почти наполовина. Оголените брегове разкриха неприятна гледка – тиня, мъртви миди, отпадъци и застрашена екосистема в едно от любимите места за отдих на русенци.

„Има много риба, миди, диви патици, които гнездят тук. Езерото е живо и важно за нашата работа“, коментира Евгени Недев, треньор по кану-каяк и директор на Спортното училище в Русе.

Само ден по-рано състезателите по кану-каяк заминаха за участие в национални надпревари, а треньорите посочват, че са успели да проведат подготовката си буквално в последния момент, преди нивото на водата да спадне.

„Следващият месец имаме тест на 2 по 4 километра, но вече няма как да го проведем – езерото е твърде плитко, няма необходимата дължина“, обясни Ева Пашева, треньор в клуб „Дунав“.

Според спортистите ниското ниво и липсата на канал за възстановяване на водния обем застрашават подготовката на десетки състезатели по кану-каяк, гребане и триатлон.

„Ако изпускането продължи, няма да можем да водим тренировъчен процес. Има проект за изграждане на база по академично гребане – но без язовир няма смисъл от стена. Досега мерките са разумни, важно е да продължим с балансиран подход, без излишни емоции. Хората в Николово вече са спокойни, най-лошите прогнози не се сбъднаха. Сега трябва да мислим как да съхраним езерото“, каза още Недев.

Пашева подчерта, че спортната общност не се противопоставя на мерките за сигурност: „Никога не сме апелирали да не се действа при риск за населението. Спазихме инструкциите, излязохме от водата, но след това станаха някои неразумни действия. Искаме да се намери решение, което да съхрани и спорта, и природата, и безопасността на хората.“

След като на 9 октомври беше установено, че дигата е компрометирана, част от жителите на Николово бяха евакуирани. Общината в Русе получи предписание от Агенцията по метрологичен и технически надзор да източи водоема.

„Когато инцидентът се случи, на място дойдоха инженери от всички институции. Работи се денонощно, измерваме пиезометрите в стената на всеки час и правим дълбочинни проби. Надявам се, че при новите данни агенцията ще преразгледа предписанията“, каза кметът на Русе Пенчо Милков.

По думите му резултатите от пробите, извършени от Института по геотехника към БАН, ще бъдат готови в понеделник. Тогава ще стане ясно дали съществува реална опасност за населението.

„На първо място е животът на хората. Постоянно разговарям с треньорите, семействата и институциите, за да намерим законово основание да спрем източването на настоящото ниво. След това трябва да направим сериозен ремонт на стената, за да гарантираме безопасност, но и да не загубим водата“, заяви още Милков.

