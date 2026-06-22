Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланика на Швейцария в България Н. Пр. Пиер Хагман. На нея бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на науката, иновациите и високите технологии.

Сред основните теми на разговора бяха развитието на научноизследователската и развойна дейност, партньорствата между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и водещите швейцарски академични институции - ETH в Цюрих и EPFL в Лозана. Важен акцент от разговора беше и развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). Изтъкнато беше и предимството на България с разработката на собствен езиков модел за изкуствен интелект BgGPT. Според министър Василев това е част от потенциала на страната да се утвърди като регионален център за иновации и високотехнологични инвестиции.

Снимка: Пресцентър на МИДТ

„Трите важни фактора за привличане на стратегически инвеститори в сферите на високите технологии са достъпът до таланти, достъпът до капитал и улеснената среда за правене на бизнес“, подчерта министърът. Той посочи, че България разполага с добре подготвени кадри и работи за подобряване на условията за развитие на иновативни компании.

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Василев представи и основните приоритети на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. По думите му една от водещите цели е трансформацията на българската икономика към производство на продукти и услуги с висока добавена стойност. Успоредно с това се ускорява и дигитализацията на административните процеси и услуги с цел улесняване на гражданите и бизнеса.

В срещата участваха още заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова и заместник-посланикът на Швейцария в България Н. Пр. Теса Нерини.

Редактор: Ралица Атанасова