Четири месеца след инцидента, който постави под риск живота му и надеждите му да се завърне на тепиха, една от младите надежди на българската борба - Алекси Алексиев, отново е на крака.

През април, по време на първенство във Враца, Алекси чупи шийни прешлени. Лекарите в града прецениха, че трябва спешно да бъде транспортиран в „Пирогов“, където проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков извършиха три последователни операции. Днес Алекси се завърна в болницата, за да им благодари лично.

Снимка: Пресцентър на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - чл.-кор. проф. Н. Габровски и д-р П. Илков с младата спортна надежда

На 4 април проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков извършват спешната операция. Тогава младата надежда на българската борба постъпи в „Пирогов“ в изключително тежко състояние - с фрактура-луксация в шийния отдел на гръбначния стълб, тежък неврологичен дефицит и парализа на четирите крайника (квадриплегия). Прогнозата е изключително сериозна не само за двигателните функции на пациента, а изобщо за живота му. Направена е сложна гръбначна операция, на три етапа, с използване на най-съвременната възможна апаратура за този тип интервенции, за да се осигури декомпресия на гръбначния мозък, възстановяване на нормалната форма на гръбнака и стабилност на сегмента.

"Имаше страх, че няма да мога да проходя, но след операцията ми казаха, че имам шанс. Един от спомените, които ще ми останат, са моментите, в които започнах да ходя. Благодаря на проф. Габровски и д-р Илков, както и на Бог за възможността за втори живот, в който да живея нормално, да тренирам и да бъда до хората, които обичам", споделя Алекси.

По данни на лекарите следоперативното възстановяване протича много добре, а постигнатите резултати надхвърлят първоначалните очаквания предвид тежкото му състояние. Алекси вече е независим в ежедневните си дейности, а работата с медицинския екип продължава за възстановяване на фините движения, силата и спортната му форма.