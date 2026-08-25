Първият електрически влак „Алстом” беше официално посрещнат на Централна гара в София. Той е част от мащабното обновяване на жп състава, финансирано със средства по ПВУ.

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Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно у нас. Новите мотриси развиват скорост до 160 км/ч, разполагат с над 320 места и модерни удобства като контакти за зареждане на телефон и специално обособени места за детски колички и колела.

Снимка: Министерство на транспорта

В страната вече са пристигнали общо 12 влака, закупени с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Стойността на доставените 12 мотриси е близо 155 млн. евро. По договора е предвидена доставката на още 23 влака, които ще бъдат транспортирани до България поетапно.

Представиха първия нов влак „Шкода" у нас, очакват се още до лятото (ВИДЕО+СНИМКИ)



Новите влакове „Алстом“, заедно с мотрисите „Шкода“, които вече са включени в разписанието, са част от процеса по обновяване на подвижния състав на българските железници.

Снимка: БТА

Редактор: Ина Григорова