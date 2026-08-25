Министерството на правосъдието активира специална онлайн форма, чрез която магистрати могат да подават сигнали при опити за оказване на влияние върху избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Сигналите ще могат да бъдат подавани при пълна конфиденциалност на подателя. Механизмът обхваща случаи на натиск, намеса или други действия, които биха могли да повлияят върху свободния и независим избор на съдии, прокурори и следователи.

Механизъм срещу натиск върху магистрати предлага правосъдното министерство

Целта е при съмнения за нерегламентирано влияние да може да се реагира своевременно, както и да бъдат защитени прозрачността и независимостта на процедурата за избор на нови членове на ВСС.

Линк за подаване на сигнал:

Форма на Министерството на правосъдието

Редактор: Цветина Петкова