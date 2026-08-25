Министерството на финансите набра нов държавен дълг в размер на 95 млн. евро чрез продажба на 10-годишни държавни ценни книжа на вътрешния пазар. Аукционът е проведен на 24 август, показват данните на Българската народна банка.

На инвеститорите са били предложени облигации за общо 150 млн. евро с годишна лихва от 3,5%. Интересът е бил по-голям от предложеното количество - подадените поръчки са достигнали над 253 млн. евро.

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Това означава, че търсенето е било близо 1,7 пъти по-голямо от първоначално предложените от държавата книжа. В крайна сметка Министерството на финансите е одобрило поръчки за малко над 95 млн. евро.

Средната годишна доходност, постигната на аукциона, е 4,39%. Разликата спрямо доходността на сходни германски държавни облигации е 118 базисни точки.

Това е единадесетият аукцион, чрез който България набира нов дълг от вътрешния пазар от началото на 2026 г. С последната операция общата сума на новия вътрешен дълг за годината достига 1,605 млрд. евро.

Освен от вътрешния пазар държавата набра средства и от международните инвеститори. През юли България емитира външен дълг в три транша на обща стойност 2,5 млрд. евро.

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Според заложеното в държавния бюджет през 2026 г. страната може да поеме нов дълг до 10,1 млрд. евро. В тази сума влиза и възможен заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент SAFE, предназначен за укрепване на отбранителната индустрия. Очакванията са в края на 2026 г. държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, което се равнява на 30,1% от брутния вътрешен продукт.

Редактор: Цветина Петкова