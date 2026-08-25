Ще донесе ли есента повече решения или предстоят нови политически сблъсъци? Коментар на социолозите Елена Дариева и Юлий Павлов и журналистът Юри Велев в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

„Имаме заявки в правилната посока от управляващите, но в етап изчакване. Социолозите мерим основните проблеми – какъв е дневният ред на обществото и можем с голяма увереност да твърдим, че в топ 5 сред проблемите на хората попадат цените, корупцията, здравеопазването, пътния травматизъм и младежката престъпност. Властта отговаря с коментари в тази посока, но засега всичко остава в рамките на 208-страничната програма. Има известен толеранс сред обществото, но с падането на температурите, той ще се топи”, смята Дариева.

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„Бюджетът трябва да бъде приет до средата на октомври. Това ще съвпадне с президентските избори и ще започне реалният дебат за управлението. Акцията с заглушителя в кв. „Драгалевци” е театралничене. Това влизане в имението беше, за да се каже: „Ето, ние се борим с олигархията”, смята Юлий Павлов.

„Имаме управление в комфортна ситуация, защото има опозиция, която е кротка и критикува градивно. Второто нещо, което е различно е, че нямаме онези ежедневни политически скандали отпреди години. Не става ясно от програмата каква България да очакваме след няколко дни", казва Юри Велев.

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Елена Дариева уточни, че според нея е твърде рано да се говори, че президентските избори са предрешени, тъй като предстои обявяването на още кандидатури. В отговор на това Павлов заяви, че личната харизма на Илияна Йотова действа. „Останалите се състезават кой кандидат ще бъде обявен най-късно и ще отиде на балотаж”, заяви той.

От своя страна Юри Велев каза, че е труднопостижимо да имаме президент още на първи тур.

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Редактор: Никола Тунев