Парламентарната комисия за контрол над службите единодушно подкрепи ратифицирането на ново споразумение между Държавна агенция „Национална сигурност“ и Службата на ООН по наркотиците и престъпността.

Документът урежда продължаването на предоставянето на информационно-комуникационни услуги, необходими за използването и техническата поддръжка на разработеното от ООН приложение goAML.

Презбраха Антоан Гечев за шеф на разузнаването

Споразумението е подписано на 11 февруари 2026 г. от страна на UNODC и на 16 февруари от ДАНС. То предвижда продължаване на услугите, свързани със системата, която агенцията използва при извършването на финансови анализи.

Началникът на отдел „Правна“ в ДАНС Грета Николова обясни пред депутатите, че става въпрос за специализиран софтуер, разработен от Организацията на обединените нации.

По думите ѝ предходното споразумение за използването на системата е било ратифицирано със закон от 49-ото Народно събрание, а сега е необходимо действието му да бъде подновено. Всички членове на парламентарната комисия, участвали в гласуването, подкрепиха ратификацията.

Редактор: Цветина Петкова