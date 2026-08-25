Свлачището край Пампорово продължава да създава сериозни затруднения за достъпа до курорта. Активиралият се на 1 май терен е засегнал основната пътна връзка между Смолян и Пампорово, като свлачищният участък е с дължина близо 70 метра.

Към момента свлачището остава активно, а възстановяването на пътя е сред основните задачи преди началото на зимния сезон. Местната власт настоява за конкретно решение и укрепване на терена заради очакваното увеличаване на трафика през зимните месеци.

По думите на кмета на Смолян Николай Мелемов проблемът не засяга единствено туристите, които пътуват към Пампорово, а десетки и стотици хора, които работят в района и ежедневно преминават по пътя. Пътят е държавна собственост, а по възстановяването му работи Агенция „Пътна инфраструктура“. От общината са изградили авариен служебен път в района на свлачището, който може да бъде използван при необходимост. Той обаче не е подходящ за нормалния автомобилен трафик. „Направихме авариен служебен път на свлачището, но оттам не могат да пътуват всички. Той е за екипи на Спешна помощ, например“, посочи кметът.

Възстановиха далекопровода над свлачището по пътя към Пампорово

С наближаването на зимния сезон обаче възможностите за използване на временния маршрут ще бъдат допълнително ограничени. Причината е, че при зимни условия преминаването през него става значително по-трудно. Затова местната власт настоява проблемът да бъде решен по-скоро.

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Редактор: Дарина Методиева