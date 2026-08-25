Шестгодишно момче е било блъснато от автомобил в Пордим. След инцидента водачът е напуснал мястото, но по-късно е установен от полицията, съобщи кореспондентът на БТА в Плевен Юрий Конов.

Произшествието е станало на улица „Иван Вазов“. По първоначални данни детето е пресичало пътното платно на необозначено за целта място, когато е било ударено от лек автомобил.

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На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал момчето за медицински преглед. Установено е, че при удара са избити предни зъби от горната му челюст. То е получило и охлузвания по лявото рамо. Няма опасност за живота му.

Зад волана на автомобила е бил 70-годишен мъж. След произшествието той е напуснал мястото, а впоследствие е открит от служители на Районното управление в Пордим. Водачът е проверен за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.

На мястото на катастрофата са извършени огледи от служители на „Пътна полиция“, разследващ полицай, експерт от научно-техническа лаборатория и автоексперт.

Редактор: Цветина Петкова