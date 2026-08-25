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Новите правила ще обхващат длъжности, свързани с разпределянето и управлението на значителен публичен ресурс
Народното събрание прие окончателно промените в Закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност за хората, кандидатстващи за позиции с висок корупционен риск в държавната администрация.
Законодателните изменения бяха гласувани на извънредно заседание на парламента и са предложени от Министерския съвет. С приемането им България изпълнява последния си поет ангажимент в тази област по Плана за възстановяване и устойчивост.
МС въвежда тестове за почтеност за държавни служители на позиции с висок корупционен риск
Новите правила ще обхващат длъжности, свързани с разпределянето и управлението на значителен публичен ресурс. Сред тях са позиции, при които служителите работят с обществени поръчки, концесии, европейски средства и публични финанси.
Целта на тестовете е да бъдат ограничени рисковете от корупция още при подбора на служители за чувствителни позиции. Очаква се механизмът да засили изискванията за почтеност и отговорност при упражняването на публична власт и разходването на държавни средства.
Депутатите приеха и промени в стипендиантските програми на държавната администрация. Те ще бъдат отворени за по-широк кръг студенти от различни специалности, а необходимият срок на стажа се намалява от три на една година.
Промените са част от предвидената реформа на държавната администрация, насочена към по-високи стандарти за почтеност при заемането на длъжности с повишен корупционен риск.Редактор: Цветина Петкова
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