Районната прокуратура в Благоевград разследва случай на блудствени действия спрямо малолетно лице в населено място на територията на община Струмяни.

По данни на държавното обвинение деянието е извършено на 24 август в частен имот. От прокуратурата не съобщават допълнителна информация за детето с оглед защитата му.

Разследването е започнало след подаден сигнал, като първоначално е проведен разпит на свидетел. Образувано е досъдебно производство.

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Извършват се действия за установяване на извършителя и за изясняване на всички обстоятелства около случая. Разследващите събират и проверяват доказателства, които имат отношение към предполагаемото престъпление.

Работата по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура - Благоевград, Териториално отделение - Сандански.

Редактор: Цветина Петкова