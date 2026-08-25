Необичаен жест на доброта привлече внимание в социалните мрежи. Жена от Кранево предоставя напълно безплатно бунгало край морето на хора или семейства, които нямат финансовата възможност да си позволят лятна почивка.

Десислава Железова е собственик на имота и решила да предостави няколко дни престой на непознати, които имат нужда от почивка, но не могат да си я позволят. „Имам къща в съседния имот и това бунгало, което сме направили, никой не го ползва. Реших да подаря на някой няколко дни на морето“, разказа тя.

Бунгалото се намира на около километър от морето, но това е възможността, която Железова може да предложи. За нея жестът има и социален елемент – освен да помогне на хора в затруднение, тя иска да се запознае с нови хора и да предаде нататък идеята за добротата.

Сред първите гости са били майка и детето ѝ от Русе. Те останали в бунгалото четири дни. Жената е самотна майка и не е била на море със сина си от седем години. Семейството било изключително доволно от престоя си. Жената дори е готова да помогне с транспорта на хора, които нямат личен автомобил и пристигат с влак или автобус.

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Следващите гости също вече са планирани – очаква се да пристигне мъж от Монтана, а след него и две момчета, както и майка със 7-годишния си син.

Идеята обаче не е приета еднозначно в социалните мрежи. Железова разказва, че е получила и негативни коментари, включително твърдения, че профилът ѝ е фалшив. Признава, че понякога изпитва притеснение, когато посреща напълно непознати хора в имота си. Въпреки това вярва, че доброто в хората надделява.

Това е първата година, в която Десислава Железова прави подобен жест. Бунгалото първоначално е било реставрирано без конкретната идея да се предоставя безплатно, но впоследствие тя решила, че може да бъде полезно на хора, които не са имали възможност да почиват на морето от години. „Да подарят една усмивка на някой. Това е“, е посланието ѝ към други собственици на имоти, които разполагат с празни жилища или бунгала.

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