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„Самолетите в Безмер си заминаха така, както е планирано, и за което имахме предварителна информация“, заяви Димитър Стоянов
Иран проведе „много добра хибридна операция“, за съжаление, подпомагана от български политици.Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос на журналисти за последните разузнавателни данни и евентуална заплаха от страна на Техеран.
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Той отказа да разкрие конкретна информация, като подчерта, че тя не може да бъде публично оповестявана. „Това, което бих желал да споделя, е, че Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме. Тази хибридна операция ще продължи“, каза той.
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Министърът коментира и напускането на американските самолети от авиобаза "Безмер" и твърденията, че те са били отзовани заради недостатъчно обезпечена охрана.
„Самолетите си заминаха така, както е планирано, и за което имахме предварителна информация“, обясни той. „Просто тази информация нямаше как да бъде споделяна с българското общество. Има темп на операцията и той се спазва“, посочи министърът.Редактор: Станимира Шикова
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