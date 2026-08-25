Президентът на Сирия Ахмед аш Шараа заяви, че страната се освобождава от тежко бреме, след като САЩ я извадиха от списъка на държавите, подкрепящи тероризма.

Това е важна стъпка към облекчаването на санкциите, наложени на Сирия. "Днес Сирия се освобождава от тежко бреме и затваря мрачна страница от миналото си, за да поеме по пътя на развитието и възстановяването", обяви в реч във вторник сутрин Аш Шараа. Сирийският президент изрази своята "искрена благодарност" към американския президент Доналд Тръмп и към "всички приятелски и солидарни страни, подкрепили Сирия".

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САЩ обявиха в понеделник, че са премахнали Сирия от списъка с държавите, обвинявани, че подкрепят тероризма. Дамаск фигурираше в списъка в продължение на 47 години, което значително ограничаваше инвестициите в страната. САЩ извадиха от списъка с основни терористични групировки и лица организацията "Хаят Тахрир аш Шам" (преди "Фронт ан Нусра"), бившата ислямистка групировка, която настоящият сирийски президент оглавяваше.

Администрацията на президента Тръмп обяви още в началото на миналия месец, че възнамерява да премахне Сирия от списъка с държавите, подкрепящи тероризма. Тази стъпка бе възприета като знак за доверие към президента Ахмед аш Шараа. Новото сирийско правителство се стреми да привлече повече инвестиции, за да финансира възстановяването на инфраструктурата, която беше разрушена при продължилата над 10 години гражданска война.

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също изтъкна, че това решение "проправя пътя на сирийците към просперитет". "Тази мярка премахва последните пречки пред инвестициите на частния сектор в Сирия и благоприятства икономическото възстановяване на страната, както и повторната ѝ интеграция в световната икономика", подчерта Рубио.

Сирийският министър на външните работи Асад аш Шибани определи от своя страна решението на САЩ като "историческа стъпка", която "отразява ангажимента на новата сирийска държава да работи в полза на мира и международната сигурност". В изявление за сирийската информационна агенция САНА министърът на финансите Мохамед Барниех оцени решението като "огромен и исторически успех на сирийската дипломация".

Редактор: Станимира Шикова