Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа се очаква да се срещне с американския държавне глава Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник, предаде ДПА. Това е първата визита на сирийски президент във Вашингтон, откакто Сирия става независима през 1946 г.

Очаква се фокусът на срещата да бъде върху присъединяването на страната към предвожданата от САЩ коалиция за борба с терористичната организация "Ислямска държава". Точно преди срещата сирийското правителство заяви, че започва мащабна операция срещу членове на ИДИЛ.

По времето на бившия лидер Башар Асад Сирия, в продължение на години, беше в международна изолация заради кървавата гражданска война. В началото на декември миналата година бунтовнически съюз, начело с ислямистката групировка "Хаят тахрир аш Шам", свали Асад от власт. Оттогава Шараа е временен президент, като новото сирийско ръководство се опитва да направи Сирия отново част от международната общност. Шараа се срещна с Тръмп през май в Саудитска Арабия.

Редактор: Станимира Шикова