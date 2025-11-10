В САЩ е постигнато споразумение между републиканците и демократите за слагане на край на бюджетната парализа. Текстът беше одобрен в Сената в понеделник сутрин, след като осем от демократите осигуриха минималното мнозинство за приемането му. Това ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари, но заплашва да задълбочи разделението в Демократическата партия. Сделката трябва да бъде одобрена и в Долната камара на Конгреса.

"Никога няма да се съгласим да дадем пари на затворници и нелегални имигранти, които влизат в страната ни. И мисля, че демократите разбират това. Изглежда, че сме близо до края на правителствената криза. Скоро ще разберете. Много ви благодаря", заяви президентът Доналд Тръмп.

Какво се случва в САЩ, когато работата на правителството спре

Бюджетната парализа, заради която държавните служби в САЩ спряха частично работа, продължава рекордните 40 дни. Само в неделя над 2100 редовни пътнически полета в страната са били анулирани заради федерално финансиране, а повече от 10 000 са забавени.

