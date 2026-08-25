Най-малко 35 000 души повече от обичайното са починали в Европа по време на четирите последователни рекорда за горещи вълни това лято. Данните са предварителни и обхващат едва около половината от континента, което означава, че окончателният брой вероятно ще бъде значително по-висок, пише The Guardian.

Най-сериозен е ефектът в Германия, Франция и Испания. Само в Германия властите оценяват на 14 000 жертвите на жегите за периода от 6 април до 9 август. В Испания броят на смъртните случаи, свързани с високите температури, достига 4947 от май насам - повече от предишния рекорд от 4520 души през 2022 г. Във Франция между края на май и 22 юли са отчетени около 7300 смъртни случая над обичайното, като окончателните данни за август все още не са готови.

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Горещините поставиха редица температурни рекорди в Западна Европа. В Германия през юни 46 метеорологични станции са регистрирали над 40 градуса, а в Испания температурите продължително са надхвърляли 42 градуса. Във Франция повече от 500 станции са отчели над 40 градуса, а в определен момент 98% от територията на страната е била под предупреждение за опасни горещини.

Според експертите реалният брой на жертвите може да се окаже много по-голям. Причината е, че високите температури рядко се посочват като пряка причина за смъртта. Жегата може да влоши съществуващи сърдечносъдови и дихателни заболявания и да доведе до инфаркт, инсулт или бъбречна недостатъчност.

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Сред останалите страни, които вече отчитат повишена смъртност, са Великобритания, Белгия, Нидерландия, Полша и Швейцария. В България, Румъния, Гърция, Люксембург и Дания предварителните оценки показват около 40 допълнителни смъртни случая във всяка от страните. Световната здравна организация предупреди още през май, че смъртността, свързана с горещините в Европа, се е увеличила с над 30% за последните 20 години и се очаква да продължи да нараства заради климатичните промени и застаряването на населението.

Редактор: Ралица Атанасова