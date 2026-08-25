Петима души пострадаха след като израелски заселници нападнаха журналисти на агенция „Франс Прес“, които отразяваха напрежението между израелци и палестинци на Западния бряг.

Екип от трима журналисти на международната информационна агенция е пътувал до село Джаната, близо до Витлеем, за да отрази посещенията на израелски активисти, които изразяват солидарност с палестинци, подложени на тормоз от израелски заселници. Наскоро заселниците са блокирали път в района.

След като между заселниците и активистите избухнал конфликт, израелските военни наредили на журналистите да напуснат района, определен като „затворена военна зона“. Междувременно на мястото пристигнали още два автомобила със заселници.

Израел ускорява окупацията на Западния бряг

Заселниците, сред които имало и деца, започнали да хвърлят камъни по журналистите и активистите. Когато журналистите на АФП се върнали при автомобилите си, установили, че и двете превозни средства са повредени - задните им стъкла разбити, а гумите - спукани.

Петима души са получили медицинска помощ заради нараняванията си, съобщи Палестинското дружество на Червения полумесец. Журналистите на АФП са видели най-малко един израелски активист, откаран с палестинска линейка.

Над 500 000 израелци живеят на Западния бряг, който Израел окупира от 1967 г. В района живеят около три милиона палестинци. Дясното правителство на премиера Бенямин Нетаняху продължава да разширява строителството на селища преди изборите на 27 октомври.

Редактор: Цвета Лазаркова