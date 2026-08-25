Жълт предупредителен код за интензивни валежи е обявен за части от областите Видин, Монтана, София-област, Пазарджик, Пловдив и Враца.

През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно.

Жълт код за интензивни валежи в 7 области, температурите достигат 33 градуса

Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София - около 30.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна и в следобедните часове ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него температурите слабо ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 17 градуса.

Жълт код за интензивни дъждове в голяма част от страната

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е до умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27- 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но до края на деня отново ще се повиши и ще е малко по-високо от средното за месеца.

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Редактор: Цветина Петкова