Пожар избухна в район с ниска растителност в местността Вриси, в община Пангео, край Кавала в Северна Гърция.

В гасенето са мобилизирани 34 пожарникари с осем пожарни автомобила, както и две пехотни групи на специализираните противопожарни подразделения ЕМОДЕ – 2-ри и 21-ви. От въздуха огънят се атакува от два самолета и два хеликоптера.

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Община Пангео подпомага пожарникарите с водоноски, които доставят вода за гасенето. По време на операцията се осигурява и непрекъснато наблюдение на района с дрон, оборудван с термална и оптична камера.

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На място е изпратен и специализиран екип за разследване на причините за пожара от Кавала. Предстои да бъде установено как е възникнал огънят. Към момента няма данни за пострадали хора или за засегнати населени места.

Редактор: Станимира Шикова