Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов присъстваха на церемония по почитане на паметта на служителите на Първо РУ – Бургас Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата полицейски служители загубиха живота си на 25 август 2022 година, докато изпълняваха служебните си задължения – спряха автобус, превозващ незаконно преминали границата на Република България мигранти. Те бяха пометени от превозното средство. Семействата на двамата загинали бургаски полицаи негодуват срещу присъдата от 20 г. лишаване от свобода, която Окръжният съд в Бургас постанови за Омар Аднан, управлявал автобуса на фаталната дата.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Възпоменателната церемония се проведе при паметника до кръговото кръстовище „Трапезица“ в Бургас. Демерджиев даде и старт на Републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на паметта на двамата полицаи.

„Има моменти, които се помнят винаги. Днес, 4 години след смъртта им, няма да забравя момента, в който главният секретар на МВР ми се обади и ми съобщи за трагичната гибел. Аз ги изпратих по последния им път и в мен остава споменът за тяхната саможертва. Това са двама доблестни мъже, които останаха в историята, защото бяхме изправени пред безпрецедентна мигрантска вълна, а полицаите защитиха съгражданите си, полагайки телата си пред автобуса, който ги уби. Делото, образувано по повод на смъртта им, още не приключило. Настойчиво апелирам към представители на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо, за да покажат, че ценят подвига на двамата и постановят окончателен съдебен акт”, каза Демерджиев.

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Снимка: Цеца Алексова, NOVA

По време на събитието министърът отличи 16-годишния Стилиян Трендафилов и 17-годишния му приятел Тонислав Леков от село Кошарица за проявената от тях смелост и съдействие при потушаването на пожар, който преди дни застраши имотите в населеното им място.