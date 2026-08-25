Безпилотен летателен апарат е открит край черноморското крайбрежие на турския окръг Бартън. Това е третият подобен случай в района за последните 70 дни.

Дронът първо бил забелязан във водата от младежи, които плували край плаж в района на село Капъсую, близо до границата между окръзите Бартън и Кастамону. След подадения сигнал към мястото били изпратени екипи на бреговата охрана и жандармерията.

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Заради опасения, че апаратът може да носи боеприпаси, властите не са предприели изваждането му от морето. Вместо това той бил наблюдаван от катер на бреговата охрана, докато течението го отнесе до сушата.

След достигането му до брега районът бил обезопасен, а специалисти започнали оглед на безпилотния апарат. При първоначалната проверка не са открити експлозиви.

Според предварителните предположения дронът може да е с руски произход. Това обаче все още не е потвърдено. Апаратът ще бъде подложен на по-подробна експертиза в Анкара, която трябва да установи произхода и предназначението му.

Редактор: Цветина Петкова