У нас се подготвя нов закон за детското правосъдие. Част от предложенията включват закриване на интернатите за деца правонарушители и замяна на затвора за непълнолетни с нов вид възпитателни мерки. Действащите в момента текстове са от 1958 година. Какво е нужно, за да има действаща реформа - темата коментира Мария Брестничка от Националната мрежа за децата в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Предстои много работа. Това е реформа, която трябва да включи всички министерства. Тя е със срок от преди 14 години, когато е приет ангажиментът за реформа в детското правосъдие. Въпреки това има много натрупани опит и експертиза и те трябва да бъдат чути”, смята тя.

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„Закриването на сегашните места, в които се изпращат децата с провинения, няма да помогне. Проблемът в момента е, че разбираме за някаква пробойна, чак когато стане фатален инцидент. Идеята е да погледнем на тези деца като такива, които са били в риск. Много е важно родителите и отделните институции да си говорят, за да си съдействат”, каза Брестничка.

Тя обясни, че е нужно да разделим децата на две отделни групи по отношение на тежестта на деянията, които са извършили. „Едните са тези, които имат наказание, но не са извършили престъпление. Другата голяма група са тези, които са извършили тежки престъпления. Такъв е случаят от Пловдив”, каза експертът.

В заключение тя каза, че децата трябва да имат уважение и доверие към властта, за да работи подобен закон.

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Редактор: Никола Тунев