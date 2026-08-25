Пожарът в Хасковско, който обхвана над 14 000 декара, вече е локализиран. През цялата нощ пожарникари продължиха борбата с огнената стихия, като успяха да овладеят и северния фронт на пожара.

Към тази сутрин огънят не се разпространява, но във вътрешността на засегнатия район все още има отделни огнища. През деня шест екипа на пожарната ще продължат работа, за да не се допусне ново разгаряне на пожара.

Последното от петте села, които бяха застрашени от огнената стихия – Малево, вече може да си отдъхне. Въпреки овладяването на пожара обаче остава в сила обявеното частично бедствено положение.

По данни на местните власти огънят е унищожил напълно около 2000 декара.

Междувременно стана ясно и как вероятно е възникнал пожарът. Според информация от МВР две деца са отишли в района на микроязовир край село Динево, за да пушат цигари. След това едното от тях е запалило сухата трева със запалка.

Александър Джартов: Пожарът в Хасковско тръгнал, след като дете решило да чисти треви

„По негови думи – за да види какво ще стане и да почисти сухите треви“, обясни директорът на ОДМВР-Хасково Мирослав Христов.

Заради силния вятър огънят се разраснал изключително бързо. Децата се опитали да го потушат с подръчни средства, но не успели. След това изплашени се върнали към село Динево.

Едно от децата, на 13 години, е посочено като причинител на пожара. „Ще преценим в момента дали ще бъде образувано досъдебно производство, ако не, ще бъдат наложени санкции на родителите на децата“, заяви директорът на ОДПЗ-Хасково Митко Чакалов.