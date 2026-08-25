Дванадесет души са пострадали, след като автомобил навлезе сред пешеходци в оживения туристически район Оура в португалския курорт Албуфейра. Сред ранените са двама служители на Националната републиканска гвардия, съобщават португалските медии RTP, Diário de Notícias и Rádio Renascença.

Инцидентът е станал около 03:00 ч. във вторник на улица „Франсишку Са Карнейру“, известна с множеството си барове и нощни заведения. Зад волана е бил 35-годишен португалски гражданин, който бил на почивка в района.

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A CMTV foi buscar o turista mais 'aleatório' para falar sobre o atropelamento em Albufeira.

Com esta opinião tão bem fundamentada e se estivesse sem óculos de sol, até diria que este turista é um antigo candidato do PS à autarquia de Mira !!! pic.twitter.com/hFDYEMmvfd — Malaghetto (@Malaghetto74) August 25, 2026

По данни на GNR автомобилът първоначално бил паркиран на улицата. Когато потеглил, служители на реда подали сигнал на водача да спре, но той не се подчинил и обърнал посоката на движение. Малко по-късно последвала втора заповед да спре, която също била пренебрегната. Тогава мъжът продължил към намиращите се на улицата пешеходци и полицейския кордон и блъснал няколко души.

При инцидента са ранени общо 12 души - десет младежи и двама служители на GNR. Пострадалите младежи са на възраст между 18 и 22 години. По последни данни, цитирани от португалски медии, двама от ранените са в тежко състояние и остават в болница в Портимао.

След като блъснал хората, шофьорът продължил движението си и се ударил в друг автомобил. След това излязъл от колата и опитал да избяга пеша, но бил заловен от служители на специализираното подразделение за поддържане на обществения ред.

No Verão vão ter que pôr umas barreiras para bloquear carros..#Albufeira #Algarve #portugal pic.twitter.com/WT2EJl1RJn — um pouco de tudo (@CanadianTuga69) August 25, 2026

Направеният тест за алкохол отчел 1,29 промила. На водача са направени и изследвания за употреба на наркотични вещества. Той е задържан по подозрение за причиняване на телесна повреда, шофиране след употреба на алкохол и опасно управление на автомобил.

Според Rádio Renascença автомобилът е преодолял поставените заграждения, които ограничават достъпа до улицата през часовете, когато работят намиращите се там барове. Кметът на Албуфейра Руи Кристина заяви, че на този етап властите разглеждат случилото се като изолиран инцидент. Общината ще направи нова оценка на мерките за сигурност в района.

Quatro pessoas ficaram feridas esta terça-feira, uma delas com gravidade, na sequência de um atropelamento na Oura, em Albufeira, numa zona de bares, confirmou à Renascença fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Algarve. pic.twitter.com/juESllPmpO — Renascença (@Renascenca) August 25, 2026

При опита да бъде спрян автомобилът служители на GNR са произвели и изстрели. Според представител на службата целта е била както да бъде предупреден водачът да прекрати движението си, така и да бъдат предупредени пешеходците за приближаващата опасност.

Португалската съдебна полиция също участва в разследването. Проверяват се записи от камерите за видеонаблюдение, а специализирани екипи са възстановили маршрута, по който автомобилът се е движил по време на инцидента.

Редактор: Цветина Петкова