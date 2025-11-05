10 души са ранени, след като кола се блъсна в пешеходци и велосипедисти в Сен Пиер д'Олерон на остров Ил д'Олерон, край западния бряг на Франция, съобщи министърът на вътрешните работи на страната.

В публикация в X Лоран Нунес заяви, че двама от пострадалите са в интензивно отделение, а други трима са хоспитализирани с по-леки наранявания. Заподозреният е задържан, като разследването продължава, каза той.

Кметът на Долю-д'Олерон Тибо Брешкоф заяви, че арестуваният на място мъж е заподозрян в злоупотреба с наркотици и алкохол, съобщи "Ройтерс". Брешкоф съобщи за умишлено причинени пътни инциденти в неговия град и в съседния Сен-Пиер д‘Олерон. Той уточни, че заподозреният е жител на Ден-Пиер д‘Олерон.

Източници, близки до разследването, предполагат, че шофьорът умишлено се е блъснал в хора, пише Le Figaro.

По време на ареста му заподозреният е крещял Аллах Акбар, каза пред АФП прокурорът на Ла Рошел Арно Ларез.

Заподозреният е известен на полицията с други престъпления и е арестуван за опит за убийство.

Мъжът "умишлено е блъскал" жертвите си в продължение на няколко километра, каза източник, близък до разследването.