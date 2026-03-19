Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 23-годишния Иван Илиев, който преди два дни нанесе прободни рани с кухненски нож на 25-годишна жена.

Обвиненият в опит за убийство е същият, който през 2017 година умъртви също с нож в асансьор 11-годишната тогава Никол Йончева . Заради това, че по време на убийството Илиев беше непълнолетен - само на 15 години, присъдата, която одобри Върховният касационен съд, беше едва 6 години затвор.

Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

В съдебна зала днес държавното обвинение акцентира върху еднаквия модел на поведение на обвиняемия срещу момичето преди 9 години и нападението сега.

