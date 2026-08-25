Туристи се къпят в Муратовото езеро в Пирин, въпреки забраната. Това се вижда на видео, споделено в социалните мрежи. Кадрите предизвикаха множество реакции онлайн и отново поставиха въпроса - спазват ли се правилата в природните паркове и защитените територии?

За конкретния случай не е постъпвал официален сигнал. „За това разбрахме и се сезирахме от страниците във Facebook“. Това заяви в „Здравей, България” началникът на Отдел "Контрол и охрана" в Дирекция Национален парк „Пирин” Елена Топузова.

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По думите ѝ служителите на парка, заедно с органите на МВР, ще се опитат да установят самоличността на нарушителите. „Ще помолим човека, който е качил видеоклипа, да ни съдейства, за да може по някакъв начин да се идентифицира къпещият се в защитената зона“, посочи Топузова.

За нарушаване на режима в защитената територия могат да бъдат наложени санкции. Глобата за физическо лице по Закона за защитените територии е от 500 до 5000 лева. Конкретният размер зависи от установените обстоятелства и характера на нарушението.

Топузова подчерта, че на езерата в националния парк са поставени информационни табели, които обозначават основните режими и забрани. „Конкретно на Муратовото езеро има подобна табела и е указан режимът, който трябва да се спазва“, обясни тя.

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Забраната не се отнася само до къпането. По думите ѝ навлизането във водни площи на територията на националния парк също представлява нарушение на режима, определен в Плана за управление.

От Дирекция „Национален парк Пирин“ призовават туристите да спазват правилата и да не влизат във водите на планинските езера. Муратовото езеро е част от защитената територия и режимите за опазването ѝ са задължителни за всички посетители.

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