Руските сили нанесоха удар по товарен кораб, превозващ стоки за украинската армия, в пристанището Пивденни (Южни) край Одеса, както и по пристанищна инфраструктура, използвана за разтоварване на военни товари. Това съобщава руското Министерство на отбраната.

Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала тази нощ

Руската противовъздушна отбрана свали 148 украински дрона през изминалата нощ, се посочва в съобщението. Министерството обяви също, че войските ѝ са поели контрола над село Ханивка в украинската Донецка област.

Редактор: Станимира Шикова