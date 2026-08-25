Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 г., като прецени, че българската държава е нарушила правото им на личен и семеен живот, предаде „Франс прес“, като се позова на съдебното решение.

Петдесет и шестима са ищците, сезирали съда в Страсбург след премахването на селището им в покрайнините на София през август преди две години.

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Според ЕСПЧ жалбоподателите не са участвали в процедурата, довела до издаването и изпълнението на заповедта за събаряне на селището. Въпреки „многото опити“ да получат достъп до документа, ищците са успели да се сдобият с копие от съответните заповеди едва след като те вече са били изпълнени. Много от жалбоподателите са опитали да издействат съдебно разпореждане срещу заповедите за събаряне, но това също е било безуспешно.

В резултат на установените нарушения съдът присъди обезщетение от 10 000 евро на всеки от ищците, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски.

Редактор: Цвета Лазаркова