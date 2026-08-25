58-годишен мъж остава в неизвестност след силните валежи в Пещера и частичното преливане на река Стара. Издирването продължава, като в операцията са включени полиция, доброволци и дрон с термокамера. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов в ефира на „Здравей, България“.

По думите му мъжът е бил на верандата на дома си в квартал „Луковица“, когато водата придошла внезапно. Той успял да избута съпругата си и детето си на безопасно място в къщата, но приливната вълна го отнесла. Близките му са видели как течението го повлича.

Издирването продължило до късните часове на нощта, но заради тъмнината било прекратено временно. То е подновено рано сутринта.

Силният валеж е нанесъл сериозни щети и по пътя Пещера–Батак. Водата е избила мантинели и е свлякла голямо количество дървета и камъни. Участъкът е затворен, заяви областният управител.

Предстои специалисти от Областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен, или ще бъде въведено частично ограничение на движението.

Екипи на дирекции „Социално подпомагане“ тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти. Те ще направят оценка на нанесените от наводнението щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат.

Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до трикратния размер на линията на бедност - 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро.

Във вечерта на бедствието екипи на ДСП Батак и Пещера са посетили наводнените имоти заедно с общинските кризисни щабове и са предложили подслон на пострадалите. Засегнатите семейства са предпочели да се настанят при близки и роднини. До момента няма информация за бедстващи хора.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова